Финляндия до 19 декабря ограничила въезд из Африки из-за «Омикрона»

Финляндия до 19 декабря ограничила въезд из Африки после того как в мире был выявлен новый штамм коронавируса «Омикрон». Об этом 28 ноября сообщает МВД страны.

«С 28 ноября Финляндия ограничивает въезд путешественников, которые в последние 14 дней находились в Ботсване, Эсватини, ЮАР, Лесото, Мозамбике, Намибии или Зимбабве. Это решение означает, что путешественник, находившийся в этих странах, не может попасть в Финляндию, предъявив сертификат о вакцинации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что приехать в страну можно только в случае, если у человека есть на это веская причина, в том числе неотложные семейные обстоятельства и иные вопросы личного характера.

Отмечается, что эти ограничения будут действовать до 19 декабря, но не коснутся граждан Финляндии и лиц, постоянно проживающих в этой стране.

Ранее 28 ноября сообщалось, что в Дании обнаружили два случая «Омикрон»-штамма коронавируса, у тех, кто приехал в страну из Южной Африки. Контактировавших с заболевшими отправили на карантин.

Также в этот день в Нидерландах у 13 туристов из ЮАР выявили новый штамм коронавируса. Всего в страну несколькими рейсами прибыл 61 человек, до того как полеты запретили. Всех их поместили в условия изоляции и взяли тест на COVID-19.

В Совфеде заявили о высокой вероятности наличия в России нового штамма COVID-19 «Омикрон». По мнению российского сенатора, заслуженного врача РФ Владимира Круглого, новый штамм COVID-19 «Омикрон» с высокой вероятностью уже есть в России. При этом он отметил, что вариант вируса в страну ввозят туристы, приехавшие из Египта.