В Дании обнаружили два случая «Омикрон»-штамма коронавируса

В Дании обнаружили два случая заболевания «Омикрон»-штаммом коронавируса. Об этом сообщает в воскресенье, 28 ноября, Датский институт сывороток.

Отмечается, что штамм «Омикрон» был обнаружен у двух человек, приехавших в страну из Южной Африки.

«Этого следовало ожидать, и поэтому наша стратегия заключается в продолжении интенсивного мониторинга инфекции в стране. Мы хотим оттянуть время, чтобы сделать как можно больше прививок и пережить зиму до того, как она действительно придет в Данию», — сказал генеральный директор института Хенрик Уллум.

Уточняется, что контактировавших с заболевшими отправили на карантин.

Ранее 28 ноября сообщалось, что в Нидерландах у 13 туристов из ЮАР выявили новый штамм коронавируса. Всего в страну несколькими рейсами приехал 61 человек, до того как полеты запретили. Всех их поместили в условия изоляции и взяли тест на COVID-19.

Также в этот день медики из ЮАР рассказали о том, что новый штамм быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет. При этом большинство пациентов поступает в больницы с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии.

Днем ранее глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность в связи с распространением нового штамма коронавируса. По его словам, новый вариант вируса по степени опасности может быть сопоставим с Эболой.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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