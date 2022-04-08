Спецоперация в Донбассе и антироссийские санкции. Главное

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса. На этом фоне многие страны начали вводить в отношении Москвы беспрецедентные санкции.

Главное о спецоперации и событиях вокруг нее на 8 апреля — в материале «Известий».

Ход спецоперации

8 апреля ознаменовался очередной провокацией украинских военных, которые нанесли удар ракетой «Точка-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с вокзалом города, в результате погибло порядка 30 человек.

Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин указал, что Украина попыталась выдать удар за действия российских военных, специально написав на ракете на русском языке «Это за детей». При этом он подчеркнул, что «Точки-У» не числятся на вооружении ни республик Донбасса, ни российской армии. Глава ДНР Денис Пушилин назвал случившееся военным преступлением со стороны украинских военных.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский признал, что удар был нанесен именно «Точкой-У».

Как сообщили в Минобороны РФ, за ударом стоит украинский ракетный дивизион, который выпустил ракету из района населенного пункта Доброполье в 45 км юго-западнее города. Также в российском военном ведомстве указали на то, что киевский режим распространил старые фотографии, чтобы обвинить в ударе Россию.

Военный эксперт Алексей Леонков, в свою очередь, напомнил, что эти ракеты были сняты с вооружения российской армии и ликвидированы еще в 2019 году, в то же время в распоряжении вооруженных сил Украины (ВСУ) порядка 90 пусковых установок и 800 «Точек-У». Помимо этого, в разговоре с «Известиями» он допустил, что в Краматорске украинская сторона могла использовать кассетный вариант этой ракеты.

Еще одна атака была совершена утром 8 апреля, когда украинская сторона обстреляла из «Градов» город Ясиноватая. Один из снарядов попал в здание городской администрации. Глава городской администрации Дмитрий Шевченко заявил, что ВСУ целенаправленно обстреливают социальные объекты.

«Известия» сняли на видео последствия удара по поликлинике, где в результате прямого попадания была разрушена стена медучреждения.

Российские военные же в ходе спецоперации высокоточными ракетами берегового комплекса «Бастион» уничтожили центр сбора и подготовки иностранных наемников северо-восточнее Одессы. Также были ликвидированы вооружение и техника прибывших резервов украинских войск.

Подразделение спецназа Росгвардии, в свою очередь, обнаружило и уничтожило в Харьковской области вооруженную группу националистов. Кроме того, спецназовцам удалось захватить минометы калибра 120 мм и 80 мм и 122 мм гаубицу Д-30.

Вместе с тем практически завершена операция в Мариуполе, от националистических батальонов освободили 98% города. Отмечалось, что остались только отдельно укрепленные укрытия бандеровцев, включая завод «Азовсталь», который был переоборудован ими в крепость.

Санкции Запада и ответ России

Тем временем санкционное давление на Россию продолжает нарастать. Евросоюз принял пятый пакет ограничений против РФ, введя в том числе запрет на перевозки грузов транспортом России и Белоруссии. Однако санкция не распространяется на перевозку медицинских препаратов и продовольствия. Помимо этого, также не распространяются на автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.

Также ограничения предусматривают заморозку активов ряда российских банков, запрет на импорт угля из России, эмбарго на поставку вооружения в РФ, запрет на экспорт, в частности, высокотехнологичных товаров на сумму в €10 млрд.

К тому же ЕС расширил санкционный список, в который добавили 217 физических и 18 юридических лиц, включая 179 представителей руководства и депутатов ДНР и ЛНР. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил готовность европейских стран и дальше увеличивать санкционное давление на РФ.

Как отметил в беседе с «Известиями» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, цель всех этих рестрикций заключается в ослаблении экономического положения РФ, а также провокации недовольства внутри страны, однако у Запада ничего из этого не выйдет.

Тема запрета импорта российских энергоресурсов продолжает активно обсуждаться на Западе. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что Германия должна отказаться от импорта российского угля за 120 дней. По его словам, страна хорошо подготовилась к этому шагу, а процесс займет меньше времени.

Еврокомиссия, в свою очередь, объявила о запуске платформы для совместных закупок газа и водорода странами ЕС, чтобы добиться снижения их зависимости от России в этом вопросе.

Вместе с тем продолжается и тренд на высылку российских дипломатов. Так, 8 апреля сотрудников дипмиссий РФ объявили Япония и Финляндия. Кроме того, Токио анонсировал запрет на импорт российского угля, включил в свой санкционный список крупные российские банки — Сбербанк и Альфа-банк, а также запретил новые инвестиции в РФ.

Россия анонсировала ответные действия на высылки российских дипломатов.

Постоянный представитель РФ при отделении ООН и в других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов анонсировал противодействие Москвы на развязанную странами коллективного Запада дипломатическую войну.

Не отстает от своих западных коллег и киевский режим, который анонсировал планы национализировать всю российскую собственность на Украине. Также стало известно, что корабли под российским флагом, которые дислоцируются на судоремонтном заводе в городе Измаиле Одесской области, будут изъяты в пользу украинского правительства.

Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев заявил «Известиям», что Украина всё больше скатывается в правовой нигилизм и фактический разбой на государственном уровне.

Вместе с тем из санкционного ряда выбивается решение минфина Соединенных Штатов, который вывел из-под антироссийских рестрикций телекоммуникационное оборудование. Кроме того, ограничения сняты на ряд интернет-технологий.

Переговорный процесс между РФ и Украиной

На этом фоне российско-украинские переговоры «идут непросто», однако, по словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, Москва будет добиваться, чтобы цели этих контактов достигались.

Как подчеркнул министр, РФ выступает за то, чтобы Белоруссия продолжала играть роль в организации диалога с Украиной, поскольку это прекрасная площадка для того, чтобы такие переговоры продолжались, хотя не исключены встречи и в других странах. Также Москва предложила Киеву, чтобы Белоруссия была в числе стран — гарантов безопасности Украины.

Переговоры стартовали 28 февраля в Гомельской области. Затем они продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. По итогам третьего этапа переговоров глава российской делегации Владимир Мединский отмечал, что подписать какие-либо документы не удалось. Однако во время одной из встреч дипломаты договорились об организации гуманитарных коридоров. Затем переговоры продолжались по видеосвязи.

При этом во время четвертого раунда, который прошел 29 марта в турецком Стамбуле, Москва наконец получила письменные предложения от Киева, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.