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Минобороны установило место запуска ракеты «Точка-У» по Краматорску

Минобороны: удар по Краматорску нанесли ВСУ из района населенного пункта Доброполье
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Удар по Краматорску ракетой «Точка-У» нанес украинский ракетный дивизион из района населенного пункта Доброполье в 45 км юго-западнее города. Об этом 8 апреля сообщили в Минобороны РФ.

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«По уточненным данным, удар по железнодорожному вокзалу Краматорска нанесен ракетным дивизионом украинских вооруженных сил из района населенного пункта Доброполье в 45 километрах юго-западнее города», — сообщили в ведомстве.

Удар был нанесен по вокзалу ранее в этот день во время эвакуации гражданского населения. По данным Минобороны РФ, это была провокация со стороны киевских властей в целях обвинения России в агрессивных действиях по отношению к мирным жителям.

Украинцы распространили в Сети фотографии пусковых установок «Точка-У», принимавших в феврале 2022 года в российско-белорусском учении «Союзная решимость-2022».

По данным ведомства, военные ВСУ хотели сорвать проведение массового выезда гражданских лиц из города для использования их в качестве «живого щита» для обороны своих позиций. Это распространенная практика в рядах киевского режима.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что удар украинских военных «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске является военным преступлением. Это не первый случай применения ВСУ ракет данного типа. Всего силы республики с февраля сбили уже 24 ракеты «Точка-У».

Представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил о примерно 100 пострадавших в результате удара украинских силовиков ракетным комплексом «Точка-У» по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Басурин сообщил, что в результате удара погибло порядка 30 человек.

Как подчеркнул Басурин, тактическая ракета «Точка-У» не числится на вооружении республик Донбасса и российской армии.

ТРК «Точка-У» — советский тактико-ракетный комплекс, способный наносить удары на расстоянии до 70 км. Комплекс способен запускать ракеты с боевой частью обычного, ядерного и химического снаряжения.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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