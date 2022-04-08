Шольц сообщил о намерении ФРГ отказаться от импорта российского угля за 120 дней

Германия должна отказаться от импорта российского угля за 120 дней. Такое заявление сделал в четверг, 7 апреля, канцлер ФРГ Олаф Шольц на брифинге после встречи с главами правительств федеральных земель ФРГ, о котором рассказало издательство Reuters.

«С моей точки зрения, мы должны будем использовать этот переходный период [в 120 дней]. Если будет быстрее, то это хорошо, но нам нужно немного времени и предприятиям», — сказал Шольц.

При этом он подметил, что Германия хорошо подготовилась к этому шагу, и надеется на то, процесс отказа от угля из России займет меньше времени. Однако предприятиям всё равно стоит дать определенный период, чтобы найти новых поставщиков, заключил канцлер.

7 апреля стало известно о том, что послы стран Евросоюза согласовали пятый пакет антироссийских санкций. Новые сдерживающие меры предусматривают, в частности, замораживание счетов российских банков, запрет на импорт угля и экспорт высокотехнологичных товаров, а также запрет на заход в порты ЕС кораблей под флагом РФ.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости Донецкой и Луганской народных республик.