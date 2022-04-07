Послы стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций

Послы стран Евросоюза согласовали пятый пакет антироссийских санкций. Об этом стало известно в четверг, 7 апреля.

Новые сдерживающие меры предусматривают, в частности, замораживание счетов российских банков, запрет на импорт угля и экспорт высокотехнологичных товаров, а также запрет на заход в порты ЕС кораблей под флагом РФ.

«Постпреды согласовали новый пакет санкций в контексте российской <спецоперации по защите Донбасса>», — говорится в заявлении представительства Франции ЕС в Twitter.

Кроме того, новые санкции снова затронут российских бизнесменов, сотрудников служб безопасности, военных и предприятия, связанные со спецоперацией. Также известно, что в пакет входят и пункты, предусматривающие запрет на деятельность транспортных компаний из России и Белоруссии в Евросоюзе.

Как ожидается, полное разъяснение по санкциям будет опубликовано в официальном журнале ЕС в пятницу, 8 апреля, после чего они вступят в силу.

Накануне в инвестиционной группе «АТОН» заявили «Известиям», что последствия санкций Евросоюза для публичных производителей угля в России не должны оказаться критичными — объемы газа могут быть перенаправлены на другие рынки. В АТОН отметили важность европейского рынка для российских производителей угля — на него приходится 50,4 млн т экспортных объемов, которые выросли на 10,3% в 2021 году по сравнению с предшествующим годом.

За день до этого заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис рассказал, что пятый пакет санкций Брюсселя в отношении Москвы будет направлен против сфер торговли, транспорта и энергетики. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что запрет коснется импорта угля на сумму €4 млрд. Согласно неназванным источникам, план предусматривает трехмесячный переходный период до запрета на новые контракты.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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