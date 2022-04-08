Макрон заявил о готовности ЕС ввести новые санкции против России

Европа готова ввести новые санкции против России. Об этом в пятницу, 8 апреля, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее в этот же день стало известно, что Евросоюз принял пятый блок санкций против России. Это запрет на перевозки грузов транспортом России и Белоруссии, однако санкция не распространяется на перевозку медицинских препаратов и продовольствия. Также ограничения предусматривают «заморозку активов ряда российских банков, запрет на импорт угля из России, эмбарго на поставку вооружения в Россию, запрет на экспорт в Россию.

15 марта вступил в силу четвертый пакет санкций Евросоюза против России. Рестрикции включают в себя запрет на новые инвестиции в сфере энергетики РФ, под исключения также попали мирный атом и транспортировка энергоресурсов в ЕС. Под ограничениями оказались и частные лица и организации. Санкции затронули свыше 600 россиян и наибольшую часть финансовой системы РФ. Также в ЕС запретили экспорт предметов роскоши, под которые подпадают элитные иномарки, украшения и многое другое.

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