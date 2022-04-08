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Спецназовцы Росгвардии уничтожили украинскую артиллерию в Харьковской области

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Подразделение спецназа Росгвардии обнаружило и уничтожило в Харьковской области вооруженную группу националистов. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

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«В ходе разведывательно-поисковых мероприятий подразделение спецназа Росгвардии обнаружило вооруженную группу националистов. Завязался бой. Несмотря на огонь крупнокалиберного пулемета, спецназовцы Росгвардии нанесли противнику огневое поражение», — указано в публикации.

Как уточнили в Росгвардии, часть группы националистов была уничтожена, остальные отступили, оставив тяжелое вооружение.

«Артиллерийское вооружение националистов было уничтожено накладными зарядами», — добавили в ведомстве.

Отмечается также, что спецназовцам удалось захватить минометы калибра 120 мм и 80 мм и 122-мм гаубицу Д-30.

Накануне спецназовцы Росгвардии обнаружили крупный склад оружия и боеприпасов на Украине, а также обезвредили группу боевиков, охранявших склад. Силовики нашли на складе переносной зенитно-ракетный комплекс, 10 гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, ручные гранаты, стрелковое оружие, несколько тысяч патронов различного калибра. Также на складе хранилось обмундирование, бронежилеты, запасы продовольствия и воды.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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