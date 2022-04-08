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В ДНР сообщили о 30 погибших в результате провокации ВСУ в Краматорске

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Около 30 человек погибли в результате удара украинской «Точкой-У» по Краматорску. Об этом в пятницу, 8 апреля, заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

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«Провокация произошла в Краматорске. Украинские власти и не скрывали, что они готовят очередные провокации. Сначала объявили эвакуацию с городов Краматорск, Константиновка, Славянск. Люди начали собираться в местах, откуда можно уехать, — железнодорожные станции, вокзал. Прилетел боеприпас, порядка 30 погибших», — заявил Басурин в эфире Первого канала.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что удар украинских военных «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске является военным преступлением. По его словам, это не первый случай применения ВСУ ракет данного типа. Всего силы республики с февраля сбили уже 24 ракеты «Точка-У».

В штабе территориальной обороны ДНР подчеркнули, что устаревший советский ракетный комплекс «Точка-У», которым был нанесен удар по городу, не состоит на вооружении ДНР, ЛНР и Российской Федерации.

ТРК «Точка-У» — советский тактико-ракетный комплекс, способный наносить удары на расстоянии до 70 км. Комплекс способен запускать ракеты с боевой частью обычного, ядерного и химического снаряжения.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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