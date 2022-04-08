Минобороны РФ обвинило Киев во вбросе на фоне удара по Краматорску

Киевский режим распространил старые фотографии с целью обвинения России в ударе по Краматорску. Об этом заявило Минобороны РФ 8 апреля.

«В целях обвинения России в якобы ракетном ударе по железнодорожному вокзалу Краматорска, киевским режимом осуществлен вброс в соцсети фотографий пусковых установок «Точка-У», принимавших в феврале 2022 года участие в российско-белорусском учении «Союзная решимость-2022»,— говорится в сообщении.

Ведомство акцентирует внимание на том, что на всех опубликованных Киевом фотографиях с учений «Союзная решимость – 2022» изображены не российские ракетные комплексы.

По данным Минобороны, тактические ракеты «Точка-У», обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска, применяются только ВСУ.

Удар вокзалу нанесен ракетным дивизионом из района населенного пункта Доброполье в 45 км юго-западнее города, уточняется в публикации.

Минобороны полагает, что целью удара был срыв массового выезда жителей из города, чтобы использовать их в качестве живого щита для обороны позиций ВСУ, как и во многих других населенных пунктах Украины.

Около 100 человек пострадали в результате удара украинских силовиков ракетным комплексом «Точка-У» по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин назвал обстрел города провокацией украинских силовиков, которая была направлена на то, чтобы выдать случившееся за действия российских военных. Для этого украинская сторона специально написала на ракете на русском языке «Это за детей». Однако, как подчеркнул Басурин, тактическая ракета «Точка-У» не числится на вооружении республик Донбасса и российской армии.

Удар «Точкой-У» по Краматорску украинские военные нанесли 8 апреля. В результате обломки ракеты упали рядом с вокзалом. Глава ДНР Денис Пушилин назвал случившееся военным преступлением.

ТРК «Точка-У» — советский тактико-ракетный комплекс, способный наносить удары на расстоянии до 70 км. Комплекс способен запускать ракеты с боевой частью обычного, ядерного и химического снаряжения.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».