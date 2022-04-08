Финляндия объявила о высылке двух российских дипломатов

Финляндия вышлет из страны двух российских дипломатов. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщает местная газета Ilta-Sanomat со ссылкой на заявление правительства.

«Эта мера соответствует действиям, предпринятым другими государствами — членами Европейского союза. Решения о высылке являются вопросом принятия решений на национальном уровне, и каждое государство-член действует в соответствии со своей собственной оценкой ситуации», — передает газета заявление финского правительства.

Также отмечается, что одному сотруднику российского посольства было также отказано в продлении визы.

Ранее в этот же день Япония объявила восьмерых российских дипломатов персонами нон грата.

7 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны, выславшие российских дипломатов, получат жесткие ответы, выгодные Москве.

Страны Европы в последние дни высылают десятки российских дипломатов. Так, о такой мере с конца марта объявили Латвия, Эстония, Словения, Португалия, Норвегия, Румыния, Франция, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Италия, Дания, Германия, Греция, Австрия. Кроме того, ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России.

Как отметил 5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль негативно относится к таким действиям. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.

В тот же день замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что массовая высылка российских дипломатов из стран Европы является заранее спланированной кампанией, которая наносит ощутимый ущерб двусторонним отношениям.