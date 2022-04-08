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Гатилов заявил о противодействии объявленной Западом дипломатической войне

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В ответ на развязанную странами Запада дипломатическую войну, осуществляемую посредством высылки российских дипломатов, Москва окажет противодействие. Об этом в пятницу, 8 апреля, заявил постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

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«К сожалению, дипломатическая война уже идет, известно о высылке большого количества дипломатов из целого ряда западных посольств. Конечно, мы будем этому противодействовать», — сообщил Гатилов в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее в этот же день Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщило о высылке 45 дипломатов в ответ на выдворение сотрудников посольства РФ в Польше. 28 марта территорию этого государства покинули 45 высланных российских дипломатов.

Власти Финляндии объявили о высылке двух российских дипломатов, а Япония признала восьмерых персонами нон грата. Это равносильно отказу в одобрении находиться на территории страны.

7 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны, выславшие российских дипломатов, получат жесткие ответы, выгодные Москве.

Страны Европы в последние дни высылают десятки российских дипломатов. Так, о такой мере с конца марта объявили Латвия, Эстония, Словения, Португалия, Норвегия, Румыния, Франция, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Италия, Дания, Германия, Греция, Австрия. Кроме того, ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России.

Как отметил 5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль негативно относится к таким действиям. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.

В тот же день замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что массовая высылка российских дипломатов из стран Европы является заранее спланированной кампанией, которая наносит ощутимый ущерб двусторонним отношениям.

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