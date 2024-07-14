Стрельба в Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании. Главное

Вечером субботы, 13 июля, бизнесмен и экс-президент США Дональд Трамп прибыл на митинг сторонников в городе Батлер, штат Пенсильвания. В какой-то момент раздались резкие хлопки, Трамп прервал речь, пригнулся и схватился за ухо. К нему тут же подбежали телохранители и представители спецслужб, окружили его, увели с трибуны, усадили в автомобиль и увезли.

Когда политика уводили с трибуны к автомобилю, он не переставал что-то выкрикивать и трясти поднятым кулаком. Такое фото разместил в своем аккаунте соцсети Х (бывш. Twitter) американский журналист Такер Карлсон, который, как позднее заявит миллиардер Дэвид Сакс, предупреждал об угрозе покушения на политика.

По словам начальника отдела коммуникаций Секретной службы США Энтони Гульельми, сотрудники службы приняли необходимые меры и бывший президент США теперь в безопасности. «Ведется расследование», — сообщалось в его аккаунте соцсети Х.

Хлопки, стрельба или петарды

Инцидент произошел через несколько мгновений после того, как Трамп вышел на сцену.

«Мы услышали несколько... громких тресков. Сначала я подумала: это что такое, фейерверк? Внезапно все начали кричать», — рассказала Элайна Трин из CNN, которая вела репортаж с митинга.

Пул журналистов, которые присутствовали на митинге, сообщил, что была слышна «серия громких взрывов или хлопков», прежде чем агенты Секретной службы бросились к Трампу

«Секретная служба немедленно отправилась на место и накрыла экс-президента Трампа. После этого журналисты услышали остаточные звуки хлопков», — сказано в отчете журналистов.

Один из участников митинга описал происшествие как «полное столпотворение» — многие не понимали ни что происходит, ни что за звуки они слышали.

«Сначала показалось, что сработали петарды. Половина толпы в дальнем конце митинга подумала, что это какая-то странная шутка, другая знала, что это не так, и пыталась подтолкнуть или внушить остальным, что это серьезно. Я думаю, все очень быстро поняли, что это опасная ситуация, и просто бросились наутек», — рассказал CNN очевидец Джозеф Майн.

Он добавил, что видел, как мужчина на трибунах рядом с ним получил пулевое ранение в голову, а женщина, находившаяся поблизости, была ранена в руку. По его словам, сложно было определить, с какой стороны велась стрельба.

«Мы не должны находиться на таком уровне публичного политического дискурса в стране, где это происходит, такое ощущение, что сейчас 1960 год», — отметил Майн.

Врач, присутствовавший на мероприятии, рассказал NBC News, как мужчина получил огнестрельное ранение в голову. Он помог вынести его с митинга. Были и еще очевидцы, которые видели раненых.

Спикер на митинге Рико Элмор рассказал, как помогал участнику, в которого попала пуля. Он перепрыгнул через барьер и положил руку на голову раненого.

«Всё, что мы знаем — прозвучали выстрелы, а затем я перепрыгнул через барьер и положил руку на голову парня, его голова сильно кровоточила», — сказал он .

Он никогда не прекратит борьбу

Через некоторое время пресс-секретарь Дональда Трампа Стивен Чунг заявил, что с экс-президентом всё в порядке.

«Господин Трамп благодарит правоохранительные органы и службы экстренного реагирования за их оперативные действия во время этого отвратительного акта. Он в порядке и проходит обследование в местном медицинском учреждении. Более подробная информация будет позже», — сказано в заявлении Чунга.

Дональд Трамп-младший поспешил поделиться сообщением о том, что поговорил с отцом и он «в отличном настроении».

«Только что разговаривал со своим отцом по телефону, и он в отличном настроении. Он никогда не прекратит борьбу за спасение Америки, независимо от того, что леворадикальные силы будут ему противопоставлять», — добавил он.

В доказательство слов сына, спустя 2,5 часа с момента стрельбы, Дональд Трамп в социальной сети Truth Social рассказал, что пуля «пронзила верхнюю часть правого уха».

«Я сразу понял: что-то не так, потому что услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля пробила кожу. Началось сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит», — описал происшествие политик.

Трамп поблагодарил правоохранительные органы и выразил соболезнование семьям погибших и раненых.

«Невероятно, что такой акт может иметь место в нашей стране», — заключил он.

Позже в Секретной службе подтвердили, что в результате стрельбы на митинге погиб один из зрителей, и еще два человека получили тяжелые ранения — выстрелов было несколько.

Все должны осудить стрельбу на митинге

Американский президент Джо Байден был проинформирован об инциденте на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании, сообщил Белый дом. Субботним вечером он присутствовал на мессе, после чего выступил в Рехобот-Бич, штат Делавэр, с заявлением.

Байден призвал всех осудить стрельбу на митинге, однако не готов был утверждать, что произошедшее — покушение. Он заявил, что имеет лишь мнение, но фактов для того, чтобы утверждать, будто на Трампа покушались, у него нет.

«Суть в том, что митинг Трампа... должен был пройти мирно, без каких-либо проблем. Но мысль о том, что в Америке существует политическое насилие, подобное этому, просто неслыханна, неуместна. Все должны осудить это. Все», — подчеркнул Байден.

Глава Белого дома добавил, что пытался связаться с экс-президентом Трампом, но ему ответили, что «он со своими врачами».

«Судя по всему, у него всё хорошо. Я надеюсь вскоре поговорить с ним, когда снова буду у телефона», — сказал Байден.

Бывшие президенты Барак Обама и Билл Клинтон были потрясены стрельбой в Трампа не меньше действующего главы государства. Они опубликовали в соцсети X свои заявления, в которых выразили радость по поводу того, что Трамп не сильно пострадал, и осудили насилие в политике.

«Несмотря на то, что мы еще не знаем точно, что произошло, мы все должны испытывать облегчение от того, что бывший президент Трамп не пострадал серьезно, и использовать этот момент, чтобы подтвердить свою приверженность вежливости и уважению в политике», — написал Обама.

Билл и Хиллари Клинтон заявили, что насилию нет места в Америке, особенно в политическом процессе.

«Хиллари и я рады, что экс-президент Трамп в безопасности, скорбим за всех, кто пострадал в результате этого нападения на сегодняшнем митинге в Пенсильвании. Мы благодарны за быстрые действия секретной службы США», — написал Билл Клинтон в своем посте.

Бывший президент США Джордж Буш тоже выразил радость, что Трамп не сильно пострадал при стрельбе.

«Мы с Лорой благодарны за то, что президент Трамп находится в безопасности после трусливого покушения на его жизнь. И мы благодарим мужчин и женщин из Секретной службы за их быструю реакцию», — сказано в заявлении Буша.

Президент Аргентины Хавьер Милей назвал стрельбу на митинге Трампа покушением на демократию. Он выразил мнение, что «отчаяние международных левых заставляет прибегать к терроризму из-за проигрыша на выборах», написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Кто и откуда стрелял

Два чиновника на условиях анонимности рассказали Associated Press о ходе расследования. Они сообщили, что стрелявший не был участником митинга и был убит агентами секретной службы США. Кроме того, по данным информаторов, инцидент расследуется как покушение на убийство.

По словам трех высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов США, выстрелы были произведены из-за пределов периметра безопасности Секретной службы во время митинга. Предполагаемый стрелок стрелял с возвышенности за пределами площадки. Сотрудники секретной службы «нейтрализовали стрелка», сообщил NBC News.

CNN со ссылкой на три источника в правоохранительных органах подтверждают, что стрелок находился за пределами места проведения митинга в Пенсильвании. Два из них утверждают, что стрелявший был на крыше, за пределами площадки. Некоторые информаторы зовут его снайпером. Об этом же сообщали источники The New York Post.

Окружной прокурор округа Батлер Ричард Голдингер заявил, что старший детектив сообщил ему о пребывании стрелка в соседнем здании. Затем агентство Associated Press со ссылкой на правоохранителей сообщило о найденной на месте происшествия полуавтоматической винтовке типа AR.

Телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников также сообщил, что пока нет никаких признаков того, что стрелявший на митинге Трампа имел какие-либо связи с иностранными субъектами.

Полное расследование и повышенная безопасность

Спикер палаты представителей Майк Джонсон пообещал провести «полное расследование» стрельбы в Пенсильвании.

«Американский народ заслуживает того, чтобы знать правду. Мы попросим директора Секретной службы Кимберли Читл и других должностных лиц из Министерства национальной безопасности и ФБР как можно скорее явиться на слушания в наши комитеты», — написал он в соцсети.

В Нью-Йорке меры безопасности в районе небоскреба Trump Tower были оперативно повышены полицией. На протяжении многих лет Trump Tower служил местом сбора сторонников и противников бывшего президента, однако политик редко посещает бывшую резиденцию в Нью-Йорке.

В пресс-службе предвыборного штаба Трампа также сообщили, что он выступит на партийном съезде Республиканской партии в Милуоки (штат Висконсин) на будущей неделе. несмотря на произошедшее.