Вкус беды: выдвижение Трампа может обернуться драматическими событиями

Назначение Дональда Трампа кандидатом от республиканцев способно обернуться провокациями и «драматическими событиями», заявил «Известиям» экс-советник Республиканской партии в сенате Джим Джатрас. После уверенной победы экс-президента на праймериз в Нью-Гэмпшире матч-реванш между Трампом и Джо Байденом стал гораздо более вероятным. В связи с этим демократы могут воспользоваться ситуацией с многочисленными обвинениями против бывшего главы Белого дома. Об итогах и последствиях ключевого голосования для президентской гонки в США — в материале «Известий».

Трамп победил в первых праймериз

Дональд Трамп выиграл второе подряд голосование за номинацию от Республиканской партии на пост президента США. Как и ожидалось, он победил в Нью-Гэмпшире. Для претендентов это событие важно как минимум с символической точки зрения, поскольку это первые праймериз, а значит, по ним можно судить об уровне поддержки среди электората.

После подсчета 91% бюллетеней экс-президент США набрал 54,6%, тогда как его единственный соперник от Республиканской партии Никки Хейли, бывшая постпред при ООН (при Трампе же), — 43,2%. Не помогли ей даже огромные деньги, выделенные на кампанию. Штаб экс-постпреда с начала 2023 года потратил на рекламу только в одном Нью-Гэмпшире более $31 млн, тогда как кампания экс-президента обошлась вдвое дешевле.

В итоге Трамп получает 12 голосов делегатов из 22 возможных, а Хейли — девять, судьба оставшегося одного голоса будет известна после подсчета 100% бюллетеней. Чтобы получить право представлять партию на выборах, которые состоятся 5 ноября 2024 года, необходимо заручиться голосами 1215 делегатов. Итоги подведут на съезде партии в июле.

Примечательно, что Трамп стал первым кандидатом в современной истории, которому удалось выиграть голосование республиканцев в Айове (там прошли так называемые предпраймериз — кокусы) и Нью-Гэмпшире, не будучи при этом президентом. Более того, по данным портала Statista, большинство кандидатов от обеих партий, победивших в Айове и Нью-Гэмпшире, впоследствии становились номинантами. В случае конкретно с Нью-Гэмпширом с 1950-х годов зафиксировано всего три исключения.

Неожиданный выход из гонки губернатора Флориды Рона Десантиса, считавшегося главным соперником Трампа, а также предпринимателя Вивека Рамасвами, конечно, сильно облегчил задачу экс-президенту. Однако предвосхищать его победу рано: впереди праймериз в родном штате Никки Хейли Южной Каролине, где та была довольно популярным губернатором, проработав с 2011 по 2017 год. Тем не менее Трамп, по предварительным опросам, лидирует уже и здесь.

— Преждевременно придавать слишком большое значение победе Трампа или рассматривать ее как окончательный барометр будущих событий. Нью-Гэмпшир — небольшой штат, и число делегатов в нем незначительно. Есть вероятность, что Никки Хейли сможет выиграть в Южной Каролине и набрать обороты, поставив под сомнение самонадеянные утверждения Трампа о победе, — заявил «Известиям» профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан.

Байден выиграл в праймериз, хотя его не было в бюллетенях

На фоне того, как мировая общественность внимательно следила за результатами республиканских праймериз, в Нью-Гэмпшире прошло и голосование за демократов. Их, опять же предсказуемо, выиграл действующий президент США Джо Байден, хотя его имени даже не было в бюллетенях. Он отказался участвовать, потому что Национальному комитету Демпартии, на который президент опирается в своей кампании, не удалось согласовать календарь праймериз с руководством штата.

Изначально демократы хотели сдвинуть первые демократические праймериз с Нью-Гэмпшира, где на предыдущих выборах Байден провалился, в Южную Каролину, чей электорат гораздо более разнообразен в расовом отношении. Таким образом, Байден, как обычно, делает ставку на «цветных» избирателей, которые, по сути, и привели его к победе в 2020 году.

Власти Нью-Гэмпшира, впрочем, переносить ничего не стали, но глава Белого дома участие всё равно де-факто принял: избиратели вручную вносили его имя в бюллетени, что разрешено законами штата. В итоге президент США почти на 50 пунктов опередил своего ближайшего преследователя Дина Филлипса. Иронично, что 55-летний мультимиллионер акцентировал внимание именно на отсутствии Байдена в бюллетенях, сравнивая его со снежным человеком, поскольку обоих одинаково трудно найти. Третий кандидат — автор книг по саморазвитию Марианн Уильямсон — отстала безнадежно.

Победа Байдена — больше формальность, однако она свидетельствует о его мощной поддержке. Тем не менее пренебрежение штатом не так уж безобидно. Отсутствие президента на праймериз не повлияет на его шансы выдвинуться от Демпартии, но теоретически может стоить ему Белого дома, пишет CBS. Вопрос с обоими кандидатами, вероятно, можно будет считать решенным в так называемый супервторник. 5 марта состоится голосование в 15 штатах и одной территории США, где определят более трети от всех делегатов, которые в свою очередь отдадут голоса за кандидатов.

У Трампа хорошие шансы не только на кандидатство, но и на победу на выборах в целом, сказал «Известиям» главный редактор американского журнала Covert Action Джереми Кузмаров. На это есть две причины: во-первых, 81-летний Байден слишком стар, неуверенно управляет экономикой, а также провоцировал войны с Россией и на Ближнем Востоке. Трамп же воплощает американскую мечту и вызывает ностальгию по прошлому. Профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник, наоборот, прочит победу Байдену, подчеркивая при этом, что граждане США просто выберут меньшее из двух зол.

— Трамп — это машина человеческого хаоса, которая презирает истину и демократию. А Байден — динозавр, который был довольно хорошим президентом внутри страны, но слывет поджигателем войны во всем мире. Его стойкая поддержка резни Израиля в Газе превращает его позицию по Украине в вопиющее лицемерие. Если экономика окажется решающим фактором, то нынешние тенденции указывают в пользу Байдена: цены стабилизировались, безработица невысокая, ставки по ипотеке снижаются. Большинство американцев стиснув зубы проголосуют за Байдена, — отметил Кузник в беседе с «Известиям».

Шансы Трампа на победу на выборах в ноябре

Байден, воспользовавшись ситуацией, поспешил напугать американцев очередным пришествием Трампа: «Теперь ясно, что Дональд Трамп станет кандидатом от республиканцев. И я хочу сказать стране, что ставки не могут быть выше. На кону наша демократия. Наши личные свободы — от права выбора до права голоса». Серьезная обеспокоенность демократов потенциальной победой Трампа рискует накалить ситуацию. Они могут усилить давление на республиканца, используя его крайне запятнанную репутацию.

Трамп фигурирует как обвиняемый по четырем уголовным делам: речь идет о вмешательстве в выборы 2020 года в штате Джорджия, попытках отменить общие результаты выборов, фальсификации документов в связи с дачей взятки порнозвезде, а также о хранении секретных документов в своем поместье Мар-а-Лаго после ухода с должности. Всего же ему предъявлены обвинения по 91 пункту. Начало первого из судебных процессов запланировано на 4 марта, но всё еще может быть отложено из-за апелляций.

Кроме того, в штатах Колорадо и Мэн Трампу не дают участвовать в местных праймериз (ближайшие уже 5 марта) со ссылкой на 14-ю поправку к конституции США. Она запрещает занимать федеральные должности участникам мятежа — бывшего президента также обвиняют в организации штурма Капитолия 6 января 2021 года после оглашения итогов выборов, в результате чего погибли пять человек. Трамп обжаловал оба случая. Уже 8 февраля решение Верховного суда Колорадо будет рассмотрено ВС США.

— Если Трамп станет кандидатом, демократам и республиканцам из истеблишмента и «глубинному государству» уже придется переориентироваться на то, как остановить его в ноябре. Это означает как «законные» политически мотивированные судебные дела против него, так и подготовку к повторению украденных выборов 2020 года. Нельзя исключать и драматическое событие, которое радикально изменит динамику выборов. Все варианты остаются на столе, — заявил «Известиям» бывший советник по вопросам внешней политики республиканского руководства в сенате Джим Джатрас.

Обилием обвинений против Трампа могут воспользоваться и его же однопартийцы, что также навредит его кампании. По словам Джима Джатраса, республиканский истеблишмент, выступающий против Трампа, отчаянно пытается удержать Никки Хейли в гонке, опасаясь, что главного кандидата рано или поздно уберут в судебном порядке или «каким-либо другим способом».

Хотя, даже если Трамп будет признан виновным и приговорен к заключению, это не лишит его права быть избранным. Однако управлять страной из тюрьмы представляется затруднительным. Это понимает и часть американского электората: по данным экзитпола, около 42% избирателей, голосовавших на республиканских праймериз в Нью-Гэмпшире, заявили, что в таком случае Трамп не сможет служить своей стране.