Трамп подтвердил, что стрелявший на его митинге убит

Человек, устроивший стрельбу во время предвыборного митинга кандидата в президента Дональда Трампа в штате Пенсильвания, ликвидирован, однако информация о его личности отсутствует. Об этом 13 июля заявил сам Трамп в основанной им соцсети Truth Social.

«На данный момент о стрелявшем ничего не известно, он уже мертв», ― гласит заявление Трампа.

По словам бывшего президента США, пуля пробила ему верхнюю часть правого уха.

«Я сразу понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля разрывает кожу. У меня началось сильное кровотечение, поэтому я понял, что происходит», ― заявил он.

Также спикер выразил благодарность Секретной службе США и другим правоохранительным органам за оперативную реакцию на стрельбу.

Кроме того, экс-президент выразил соболезнования семье погибшего участника митинга, а также семье человека, который получил серьезные ранения.

«Самое главное, я хочу выразить соболезнования семье человека, который погиб на митинге, а также семье еще одного человека, который получил серьезные ранения. <...> Невероятно, что такое могло произойти в нашей стране. Боже, храни Америку», ― сказал он.

О выстрелах на предвыборном митинге Трампа в штате Пенсильвания стало известно незадолго до этого. Выступление баллотирующегося Трампа транслировалось в прямом эфире. Экс-главу Белого дома ранили в ухо.

Позже Секретная служба США подтвердила, что стрелявший в Трампа злоумышленник убит. По информации СМИ, стрельбу мог устроить снайпер, который расположился за пределами кордона охраны.

Президент США Джо Байден в своем обращении заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию, поэтому американцам необходимо осудить инцидент со стрельбой. Также Байден выразил надежду, что ему удастся в скором времени поговорить с Трампом. Американский лидер добавил, что у него нет достаточной информации, чтобы подтвердить версию о покушении.