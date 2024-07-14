СМИ сообщили, что стрелять в Трампа мог снайпер

Человек, стрелявший в экс-президента США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании, находился на крыше здания в сотнях метров от сцены. Об этом в субботу, 13 июля, сообщает газета The New York Post со ссылкой на источники.

«Предполагается, что нападение было совершено снайпером, расположившимся на здании в сотнях ярдов от бывшего президента — за пределами кордона охраны», — говорится в материале издания.

По словам источников, еще один человек, предположительно гражданский, стоявший позади Трампа на трибуне, был убит снайпером.

О выстрелах на предвыборном митинге Трампа в штате Пенсильвания стало известно ранее в этот день. Выступление политика транслировалось в прямом эфире телеканалов. В соцсетях были опубликованы видео того, как Дональд Трамп с окровавленным ухом поднял кулак, чтобы продемонстрировать, что он в порядке. Секретная служба США выясняет обстоятельства стрельбы.

The New York Times (NYT) со ссылкой на пресс-секретаря Трампа заявила, что экс-президент в порядке и проходит обследование в местном медицинском учреждении.

В СМИ сообщили об одном погибшем в результате случившегося. Чуть позже телеканал CBS заявил о смерти подозреваемого в стрельбе.

Американский президент Джо Байден осудил подобные происшествия на политических митингах, так как, по его словам, в США нет места политически мотивированному насилию. Он порадовался тому, что Трамп жив и в безопасности. Также он заявил, что может поговорить с Трампом в ближайшее время.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.