Байден осудил стрельбу на митинге Трампа

В Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию, поэтому американцам необходимо осудить инцидент со стрельбой, произошедший в штате Пенсильвания на митинге кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом 13 июля заявил американский лидер Джо Байден в своем обращении.

«Мы с Джилл [Байден] (Первая леди США. ― Ред.) благодарны Секретной службе за то, что она доставила его в безопасное место. В Америке нет места такому насилию. Мы должны объединиться как одна нация, чтобы осудить это», ― гласит заявление президента США, опубликованное на сайте Белого дома.

Кроме того, американский лидер заявил, что молится за Трампа и его семью, а также за находившихся на митинге людей.

«Я рад слышать, что [Трамп] в безопасности и у него все хорошо. Я молюсь за него и его семью, а также за всех, кто был на митинге, мы ждем дальнейшей информации», ― сказал Байден.

О выстрелах на предвыборном митинге Трампа в штате Пенсильвания стало известно незадолго до этого. Выступление баллотирующегося Трампа транслировалось в прямом эфире. По предварительной информации, экс-главу Белого дома ранили в ухо.

The New York Times (NYT) со ссылкой на пресс-секретаря Трампа заявила, что экс-президент в порядке и проходит обследование в местном медицинском учреждении.

Телеканал CBS сообщил, что подозреваемый в стрельбе на предвыборном митинге Трампа в штате Пенсильвания мертв. Прокурор округа Батлер Ричард Голдингер сообщил, что погибли два человека, среди которых, по всей видимости, был стрелявший

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.