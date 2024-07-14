AP заявило об обнаруженной винтовке типа AR на месте стрельбы на митинге Трампа
Винтовка типа AR была найдена на месте стрельбы, произошедшей во время митинга кандидата в президенты США Дональда Трампа в штате Пенсильвания. Об этом 13 июля сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на правоохранителей.
«По словам человека, знакомого с ситуацией, правоохранители обнаружили на месте происшествия винтовку типа AR», ― сказано в сообщении агентства.
Как отметил собеседник агентства, у него не было полномочий обсуждать детали следствия более подробно.
О выстрелах на предвыборном митинге Трампа в штате Пенсильвания стало известно ранее в этот день. Выступление баллотирующегося Трампа транслировалось в прямом эфире. Экс-главу Белого дома ранили в ухо.
Дональд Трамп в своем заявлении сообщил, что человек, устроивший стрельбу, ликвидирован. По словам бывшего президента США, пуля пробила ему верхнюю часть правого уха.
Секретная служба США подтвердила, что стрелявший в Трампа злоумышленник убит. По информации СМИ, стрельбу мог устроить снайпер, который расположился за пределами кордона охраны.
Также начальник отдела коммуникаций Секретной службы США Энтони Гульельми заявил, что в результате инцидента со стрельбой погиб один зритель, еще двое получили тяжелые ранения.
Президент США Джо Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию, поэтому американцам необходимо осудить инцидент со стрельбой. Также Байден выразил надежду, что ему удастся в скором времени поговорить с Трампом. Американский лидер добавил, что у него нет достаточной информации, чтобы подтвердить версию о покушении.