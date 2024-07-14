Стрельбу во время митинга Трампа расценили как покушение на убийство
Инцидент со стрельбой в экс-президента США Дональда Трампа в ходе его выступления на митинге в Пенсильвании расследуется как покушение на убийство. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителей правоохранительных органов в субботу, 13 июля.
«Стрельба на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании расследуется как покушение на убийство бывшего президента и предполагаемого кандидата от Республиканской партии», — сказано в публикации.
Кроме того, AP привело слова двух чиновников, которые сообщили, что стрелявший не был участником митинга, а после выстрела был убит агентами Секретной службы США.
О выстрелах на предвыборном митинге Трампа в штате Пенсильвания стало известно незадолго до этого. Выступление баллотирующегося Трампа транслировалось в прямом эфире. По предварительной информации, экс-главу Белого дома ранили в ухо.
The New York Times (NYT) со ссылкой на пресс-секретаря Трампа заявила, что экс-президент в порядке и проходит обследование в местном медицинском учреждении.
Позже в СМИ сообщили, что подозреваемый в стрельбе на предвыборном митинге Трампа в штате Пенсильвания мертв. По информации The Washigton Post, прокурор округа Батлер Ричард Голдингер заявил, что в результате инцидента погибли два человека, среди которых, по всей видимости, был стрелявший.