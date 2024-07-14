Президент Аргентины назвал покушением на демократию стрельбу на митинге Трампа
Стрельба на предвыборном митинге экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании является покушением на демократию. Об этом 13 июля заявил президент Аргентины Хавьер Милей.
«Неудивительно отчаяние международных левых, которые сегодня видят, как истекает срок действия их гнусной идеологии, и готовы дестабилизировать демократию и поощрять насилие, чтобы закрепиться у власти. В панике из-за проигрыша на выборах они прибегают к терроризму», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).
Он также пожелал скорейшего выздоровления Трампу и выразил надежду на то, что выборы в Соединенных Штатах пройдут справедливо, мирно и демократично.
«Вся моя поддержка и солидарность с Трампом, ставшим жертвой трусливого покушения, которое поставило под угрозу его жизнь и жизни сотен людей», — сообщил он.
О выстрелах на предвыборном митинге Трампа в штате Пенсильвания стало известно ранее в этот день. Выступление политика транслировалось в прямом эфире телеканалов. В соцсетях были опубликованы видео того, как Дональд Трамп с окровавленным ухом поднял кулак, чтобы продемонстрировать, что он в порядке. Секретная служба США выясняет обстоятельства стрельбы.
The New York Times (NYT) со ссылкой на пресс-секретаря Трампа заявила, что экс-президент в порядке и проходит обследование в местном медицинском учреждении.
В СМИ сообщили об одном погибшем в результате случившегося. Чуть позже телеканал CBS заявил о смерти подозреваемого в стрельбе.
Американский президент Джо Байден осудил подобные происшествия на политических митингах, так как, по его словам, в США нет места политически мотивированному насилию. Он порадовался тому, что Трамп жив и в безопасности.