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В Нью-Йорке усилили меры безопасности в районе небоскреба Trump Tower

CNN: в Нью-Йорке полиция усилила охрану небоскреба Trump Tower
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Фото: REUTERS/David Dee Delgado
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Полиция усилила меры безопасности в районе небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке. Об этом в субботу, 13 июля, сообщает телеканал CNN.

По словам представителя мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, мэра проинформировали об инциденте со стрельбой на митинге экс-президента США Дональда Трампа. Полиция также планирует усилить меры безопасности на Уолл-стрит и в здании мэрии.

На протяжении многих лет Trump Tower служил местом сбора сторонников и противников бывшего президента, сообщает издание.

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О выстрелах на предвыборном митинге Трампа в штате Пенсильвания стало известно ранее в этот день. Выступление политика транслировалось в прямом эфире телеканалов. В соцсетях были опубликованы видео того, как Дональд Трамп с окровавленным ухом поднял кулак, чтобы продемонстрировать, что он в порядке. Позже он сам рассказал, что был ранен в ухо и потерял много крови.

Секретная служба США позже заявила, что в результате стрельбы погиб один зритель, еще двое получили тяжелые ранения. Стрелявший был ликвидирован.

Американский президент Джо Байден, в свою очередь, осудил подобные происшествия на политических митингах, так как, по его словам, в США нет места политически мотивированному насилию. Он порадовался тому, что Трамп жив и в безопасности. Также он заявил, что может поговорить с ним в ближайшее время.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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