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NBC сообщил об отсутствии у стрелявшего в Трампа связей за рубежом

NBC: стрелявший на митинге Трампа не имеет никаких связей с иностранными государствами
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Фото: AP Photo/Evan Vucci
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Стрелявший в экс-президента США Дональда Трампа во время его митинга в Пенсильвании не имел никаких связей с иностранными государствами. Об этом 13 июля сообщил NBC News со ссылкой на источники.

«По словам американского чиновника, на данный момент нет никаких признаков того, что стрельба на митинге Трампа была связана с иностранным субъектом». — говорится в сообщении телеканала.

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О стрельбе на предвыборном митинге Трампа в штате Пенсильвания стало известно ранее в этот день. Его выступление транслировалось в прямом эфире. Позже Трамп сообщил, что пуля пробила ему верхнюю часть правого уха, из-за чего у него открылось серьезное кровотечение.

Секретная служба США позже заявила, что в результате стрельбы погиб один зритель, еще двое получили тяжелые ранения. Стрелявший был ликвидирован.

Американский президент Джо Байден в свою очередь осудил стрельбу во время митинга, так как, по его словам, в США нет места политически мотивированному насилию. Он порадовался тому, что Трамп жив и в безопасности. Также Байден заявил, что может поговорить с ним в ближайшее время.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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