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Приостановка работы аэропорта Алма-Аты продлена до 10 января

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Аэропорт Алма-Аты не будет работать до 10 января. Об этом в субботу сообщил в Telegram телеканал «Хабар-24» со ссылкой на пресс-службу авиапредприятия.

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«Аэропорт закрыт до 00:00 10 января, то есть на сутки продляем», — сказала представитель пресс-службы.

О приостановлении работы аэропортов в городах Алма-Ата, Актау и Актобе, а также о том, что все ближайшие рейсы из столичного аэропорта «Нурсултан Назарбаев» в Алма-Ату отменены, сообщалось 6 января.

7 января российские миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты, который ранее разрушили участники беспорядков.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии.

Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены. Кроме того, Нацгвардия республики сообщила о гибели двух военнослужащих. В минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей: более 10 медиков получили травмы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

Житель Нур-Султана назвал события в Алма-Ате мародерством и бойней, а не мирным протестом.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Армения, Белоруссия и Россия) за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. В республику прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Военные приступили к выполнению поставленных задач. Кроме того, в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Также в Казахстан уже доставлены миротворцы из Киргизии. Кроме того, российская сторона помогала в переброске в Казахстан армянских военных из состава миротворцев ОДКБ.

Миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.

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