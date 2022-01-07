Миротворцы и правоохранители взяли под контроль аэропорт Алма-Аты

Миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты. Об этом 7 января официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Прибывшие в Республику Казахстан российские военнослужащие сразу приступили к выполнению поставленных задач. К настоящему времени совместно с правоохранительными органами Республики Казахстан взят под полный контроль аэропорт Алматы», — заявил он.

Также обеспечивается безопасность расположенного в городе Генерального консульства России и других важных объектов, добавил представитель ведомства.

Днем ранее в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ. От России в состав миссии ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.

Решение о том, чтобы направить в Казахстан миротворческие силы, в ОДКБ приняли после обращения президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Глава государства попросил страны ОДКБ оказать республике помощь в преодолении «террористической угрозы».

По его словам, именно группы террористов захватывают здания и объекты инфраструктуры, помещения. Устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом, подчеркнул президент.

Протесты, вскоре переросшие в беспорядки, начались в Казахстане 2 января. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 тенге (20 рублей) за литр.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими.

На утро 7 января правоохранители в Казахстане сообщили о задержании более 3 тыс. участников беспорядков. Силовики ликвидировали 26 вооруженных преступников. Ранения получили еще 18 участников беспорядков.

Кроме того, в ходе беспорядков пострадали 18 силовиков, двое из них были обезглавлены. Жестокие действия нападавших, как убеждены в комендатуре Алма-Аты, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших Алма-Ату.

В минздраве Казахстана сообщали, что участники беспорядков нападают и на врачей, более десяти медиков получили травмы.

Также в Казахстане прекратили работу аэропорты в городах Алма-Ата, Актау и Актобе.