Аэропорты Алма-Аты, Актау и Актобе в Казахстане приостановили работу

В Казахстане прекратили работу аэропорты в городах Алма-Ата, Актау и Актобе. Об этом 6 января сообщает гостелеканал «Хабар 24» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

«Аэропорт Алма-Аты временно приостановил свою деятельность, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Также на время закрыты аэропорты Актау и Актобе», — приводит «Интерфакс» сообщение телеканала.

При этом аэропорт в столице республики Нур-Султане работает в штатном режиме.

6 января стало известно, что все ближайшие рейсы из столичного аэропорта «Нурсултан Назарбаев» в Алма-Ату отменены. Так, у здания аэропорта Нур-Султана находится несколько БТР, вокруг дежурят военные в полной экипировке. Охрана не пускает в зал вылета провожающих, там скопилась очередь.

На протяжении всей ночи в Алма-Ате не утихали беспорядки. Так, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки. Кроме того, правоохранители города сообщили о предпринятой ночью попытке штурма здания полиции, десятки нападавших были ликвидированы.

При этом утром 6 января военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо мародерствующих участников беспорядков в центре площади Алма-Аты. После оцепления протестующие открыли огонь по военным, в итоге завязалась перестрелка. Позднее военные сняли оцепление и покинули центральную площадь города.

Как уточнили в минздраве страны, в результате массовых беспорядков пострадали более 1 тыс. человек, почти 400 участников госпитализированы.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей за литр). Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Правительство Казахстана ушло в отставку.