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Сотрудника посольства РФ в Вильнюсе объявили персоной нон грата

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Фото: посольство РФ в Литве
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Сотрудник посольства РФ в Вильнюсе объявлен персоной нон грата. Об этом сообщили в МИД Литвы в четверг, 1 декабря.

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«1 декабря в министерство иностранных дел был вызван представитель посольства России в Литве. Ему вручили ноту о признании одного сотрудника российского посольства персоной нон грата в Литве за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом», — говорится в сообщении дипведомства.

Сотруднику российского посольства было приказано покинуть Литву в течение пяти дней.

Ранее, 3 октября, Литва сообщила о высылке временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя, который был объявлен персоной нон грата. Ему дали пять дней на выезд из страны.

После этого «Газета.Ru» сообщила, что за несколько месяцев пребывания в должности временного поверенного в делах России Рябоконь неоднократно вступал в конфликт с литовскими властями. В частности, во время блокады Калининграда Рябоконь предложил ограничить работу литовских перевозчиков в ответ на прекращение Вильнюсом транзита российских грузов в Калининград.

Тогда Москва предупредила, что ответит на высылку Вильнюсом из Литвы Рябоконя.

Спустя два дня Россия в качестве ответной меры выслала временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене.

В последние месяцы Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из государств Европы. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие. Россия, в свою очередь, принимает ответные меры.

Страны Запада усилили давление на Россию на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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