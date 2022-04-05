Прямой эфир
Стиль
Свадебный альбом Валентины Терешковой и Андрияна Николаева выставили на торги
Экономика
В России могут отменить бумажные квитанции за коммунальные услуги
Мир
Чехия отправила украинским войскам БМП и танки Т-72
Мир
Небензя заявил о намерениях Запада растянуть конфликт на Украине
Мир
Эксперт предрек провокации с «использованием» РФ биологического оружия на Украине
Мир
Румыния объявила персонами нон грата 10 российских дипломатов
Мир
Небензя заявил о несостыковках в версии Киева и Запада по событиям в Буче
Мир
FT сообщила о планах Байдена анонсировать создание гиперзвукового оружия
Мир
МИД пообещал ответ на высылку 19 сотрудников постпредства РФ при Евросоюзе
Наука
Рогозин объявил о старте производства опытных образцов ракеты «Союз-5»
Мир
Пентагон подтвердил обучение военных ВСУ за пределами Украины
Сюжет:

Португалия вышлет 10 сотрудников российского посольства

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Португалия высылает 10 сотрудников российского посольства. Об этом 5 апреля сообщает португальская газета Diário de Notícias со ссылкой на МИД страны.

Полная Чехарда: Прага подталкивает Евросоюз на дипломатический «бойкот»
В МИД Литвы заявили, что страны НАТО и ЕС обсуждают возможность коллективной высылки работников посольств РФ

По версии издания, внешнеполитическое ведомство сочло, что деятельность высылаемых сотрудников посольства «противоречит национальной безопасности» Португалии. Им будет дано две недели на то, чтобы покинуть территорию республики.

Страны Европы в последние дни высылают десятки российских дипломатов. Так, 5 апреля о высылке 25 дипломатов РФ объявила Испания, заявив, что россияне якобы угрожают национальной безопасности. Италия сообщила о высылке 30 российских дипломатов по той же причина. Дания объявила персонами нон грата 15 дипломатов. В Германии же намерены выслать из страны 40 сотрудников дипмиссии РФ. Кроме того, о высылке сотрудников российских дипмиссий объявили Швеция, Латвия, Эстония, Словения, Румыния.

В конце марта о высылке российских дипломатов объявили Чехия (один дипломат), Бельгия (21 дипломата), Нидерланды (17 дипломатов).

3 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ.

Как 5 апреля отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022