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Литва вышлет временного поверенного в делах РФ

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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Raimund Franken
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Литва высылает временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя. Об этом 3 октября сообщило министерство иностранных дел прибалтийской страны.

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«3 октября в МИД Литвы был вызван представитель посольства посольства России в Литве. Ему вручена нота, в соответствии с которой временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь объявляется персоной нон грата. Рябоконь обязан покинуть страну в течение пяти дней», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Литва приняла решение с учетом предоставленной компетентными органами информации о том, что недавние действия и заявления Рябоконя несовместимы с его дипломатическим статусом, расцениваются как вмешательство во внутренние дела страны пребывания и, следовательно, нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях».

«Министерство иностранных дел Литвы также выразило решительный протест против решения президента России от 30 сентября о незаконной аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины, части которых были временно оккупированы Россией», — заключили в МИД Литвы.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении их, а также Херсонской и Запорожской областей, в состав РФ. В тот же день США и Великобритания ввели новые санкции.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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