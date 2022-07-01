Президент Болгарии призвал правительство пересмотреть отношения с Россией

Президент Болгарии Румен Радев призвал правительство в отставке организовать собрание и обсудить дипломатические отношения с Россией. Об этом он сообщил 30 июня на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной на территории РФ экстремистской организацией).

«В связи с возникшей напряженностью в отношениях с Россией призываю премьер-министра созвать заседание правительства для оценки последствий эскалации кризиса в двусторонних отношениях и принять решение в соответствии со всеми законными процедурами», — написал он.

Глава государства отметил, что это решение должно соответствовать задачам национальной безопасности и долгосрочным интересам Болгарии, а также тысяч болгарских граждан, проживающих в РФ.

«Недопустимо, чтобы они оставались без дипломатического представительства. Недопустимо, чтобы решения, связанные с безопасностью Болгарии, не учитывали риски эскалации и их экономические последствия», — добавил он.

Президент Болгарии также подчеркнул, что ответственность за принятые решения полностью лежит на правительстве страны в отставке.

Ранее, 28 июня, премьер-министр Болгарии в отставке Кирил Петков заявил о высылке из страны 70 российских дипломатов. Это мотивировалось тем, что они якобы работали на спецслужбы, используя дипдеятельность как прикрытие. В МИД России заявили, что российская сторона даст соответствующий ответ на подобные действия.

29 июня агентство БТА сообщило, что решение о массовой высылке российских дипломатов исходило не от Кирила Петкова лично. Сообщается, что оно было основано на трех докладах государственного агентства национальной безопасности (SANS).

30 июня посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что по факту массовой высылки российских дипломатов из Болгарии Москва рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений с балканским государством.

Еще в апреле в МИД РФ отмечали, что высылка российских дипломатов раскрывает демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать Россию политически». В частности, замминистра иностранных дел Александр Грушко указывал на то, что массовая высылка российских дипломатов из стран Европы — заранее спланированная кампания, которая наносит ощутимый ущерб двусторонним отношениям.

Помимо этого, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что высылка российских дипломатов — недальновидный шаг, который неминуемо приведет к ответным мерам.

В последние месяцы Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие.