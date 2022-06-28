В МИД РФ пообещали ответить на высылку дипломатов из Болгарии
Россия ответит на высылку российских дипломатов из Болгарии. Об этом во вторник, 28 июня, заявил источник в МИД РФ ТАСС.
«Россия ответит на шаги Болгарии», — сказал он.
Ранее в этот день стало известно, что Болгария высылает из страны 70 дипломатов и технический персонал посольства России.
До этого, 1 апреля, Болгария объявила персоной нон грата первого секретаря российского посольства в Софии. 18 марта МИД Болгарии объявил 10 российских дипломатов персонами нон грата.
Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высланных российских дипломатов переводят на более приоритетные направления. По ее словам, на сегодняшний день происходит «поднастройка» кадровой политики ведомства, которая имеет долгосрочный характер.
Кроме того, Захарова неоднократно отмечала, что Россия рассматривает высылку своих дипломатов из Болгарии как провокацию.
В последние месяцы Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие. Москва в свою очередь принимает ответные меры.