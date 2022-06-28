Болгария высылает 70 дипломатов и техперсонал посольства РФ
Болгария высылает из страны 70 дипломатов и технический персонал посольства России. Об этом 28 июня сообщает ТАСС со ссылкой на дипмиссию РФ.
2 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что высланных российских дипломатов переводят на более приоритетные направления. По ее словам, на сегодняшний день происходит «поднастройка» кадровой политики ведомства, которая имеет долгосрочный характер.
1 апреля Болгария объявила персоной нон грата первого секретаря российского посольства в Софии.
18 марта МИД Болгарии объявил 10 российских дипломатов персонами нон грата. Как сообщила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова, формулировка причины высылки обычная — «деятельность, несовместимая с их статусом».
2 марта в Болгарии также объявили о высылке двух российских дипломатов. В МИД страны заявили, что сотрудники посольства обвиняются прокуратурой республики в шпионаже.
В российском внешнеполитическом ведомстве неоднократно отмечали в свою очередь, что РФ рассматривает высылку своих дипломатов из Болгарии как провокацию.
В последние месяцы Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие. Москва, в свою очередь, принимает ответные меры.