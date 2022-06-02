Захарова заявила о переводе высланных Западом дипломатов РФ на другие направления

Высланных Западом дипломатов РФ переводят на более приоритетные направления. Об этом в четверг, 2 июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, на сегодняшний день происходит «поднастройка» кадровой политики ведомства, которая имеет долгосрочный характер. Захарова подчеркнула, что эти изменения определяют то, как будут расставляться приоритеты в международной внешнеполитической деятельности в будущем.

«Укрепляется направление, фланг, связанный с другими странами. Эти дипломатические усилия концентрируются на пространстве СНГ, Азии, Африке, Латинской Америке», — рассказала официальный представитель МИД РФ в эфире «Соловьев Live».

Захарова пояснила, что Россия пыталась выстроить взаимоуважительные отношения на западном направлении, однако столкнулась с «отсутствием уважения». По ее словам, Москва не будет стучаться в закрытые двери.

20 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать с Западом любые международные дела только при взаимном уважении.

В последние месяцы РФ столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие. Москва в свою очередь принимает ответные меры.

3 апреля Захарова заявила, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что высылка российских дипломатов — недальновидный шаг, который и дальше осложнит общение между странами, а также неминуемо приведет к ответным мерам.