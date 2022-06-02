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Захарова заявила о переводе высланных Западом дипломатов РФ на другие направления

Захарова заявила, что высланных Западом дипломатов РФ переводят на более приоритетные направления
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Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
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Высланных Западом дипломатов РФ переводят на более приоритетные направления. Об этом в четверг, 2 июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По ее словам, на сегодняшний день происходит «поднастройка» кадровой политики ведомства, которая имеет долгосрочный характер. Захарова подчеркнула, что эти изменения определяют то, как будут расставляться приоритеты в международной внешнеполитической деятельности в будущем.

«Укрепляется направление, фланг, связанный с другими странами. Эти дипломатические усилия концентрируются на пространстве СНГ, Азии, Африке, Латинской Америке», — рассказала официальный представитель МИД РФ в эфире «Соловьев Live».

Захарова пояснила, что Россия пыталась выстроить взаимоуважительные отношения на западном направлении, однако столкнулась с «отсутствием уважения». По ее словам, Москва не будет стучаться в закрытые двери.

20 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать с Западом любые международные дела только при взаимном уважении.

В последние месяцы РФ столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие. Москва в свою очередь принимает ответные меры.

3 апреля Захарова заявила, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что высылка российских дипломатов — недальновидный шаг, который и дальше осложнит общение между странами, а также неминуемо приведет к ответным мерам.

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