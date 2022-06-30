Посол РФ предупредила о возможном разрыве дипотношений с Болгарией

По факту массовой высылки российских дипломатов из Болгарии Москва рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений с балканским государством. Об этом в четверг, 30 июня, заявила посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова в эфире Болгарского национального телевидения (БНТ).

Во вторник, 28 июня, премьер-министр Болгарии в отставке Кирил Петков заявил о высылке из страны 70 российских дипломатов. Это мотивировалось тем, что они якобы работали на спецслужбы, используя дипдеятельность как прикрытие.

В МИД России в заявили, что российская сторона даст соответствующий ответ на подобные действия. В интервью Митрофанова сказала, что находится в контакте с Москвой, которая планирует принять «очень решительные меры».

«Даже могут быть разорваны дипломатические отношения», — ответила посол на вопрос о возможных ответных действиях.

Также сообщается, что посол Митрофанова 30 июня была принята в МИД Болгарии, где в вербальной ноте настаивала на отзыве решения о высылке дипломатов к 12:00 1 июля.

29 июня агентство БТА сообщило, что решение о массовой высылке российских дипломатов исходило не от Кирила Петкова лично. Сообщается, что оно было основано на трех докладах государственного агентства национальной безопасности (SANS).

До этого в МИД РФ отмечали, что высылка российских дипломатов раскрывает демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать Россию политически». В частности, замминистра иностранных дел Александр Грушко указывал на то, что массовая высылка российских дипломатов из стран Европы — заранее спланированная кампания, которая наносит ощутимый ущерб двусторонним отношениям.

Помимо этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что высылка российских дипломатов — недальновидный шаг, который неминуемо приведет к ответным мерам.

В последние месяцы Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие.