Премьер Болгарии снял с себя ответственность за высылку российских дипломатов

Премьер Болгарии в отставке Кирил Петков заявил, что решение о массовой высылке российских дипломатов исходило не от него лично. Об этом 29 июня сообщило агентство БТА.

«Петков сказал, что решение выслать 70 российских дипломатов исходило не от него, но было основано на трех докладах государственного агентства национальной безопасности (SANS). Он добавил, что был представлен доклад министерства иностранных дел и решение совета безопасности правительства», — передает агентство.

Помимо этого политик добавил, что один человек не несет ответственность за решение о высылке 70 российских дипломатов и сотрудников из Болгарии. Обвинения в свой адрес он назвал попыткой политического маневрирования. Также Петков подчеркнул, что высылка была долгим процессом, который начался еще в марте.

«Отчеты датированы маем и июнем, а часть информации датирована еще мартом», — пояснил он.

Во вторник, 28 июня, стало известно, что Болгария высылает из страны 70 дипломатов и технический персонал посольства России. В качестве причины данного поступка Петков обозначил, что дипломатов из РФ уличили в шпионаже. Президент республики Румен Радев заявил, что не знал подробностей готовящейся массовой высылки российских дипломатов из страны.

В то же время зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что София в очередной раз показала себя не в лучшем свете, предупредив об ответных мерах со стороны РФ.

До этого в МИД РФ отмечали, что высылка российских дипломатов раскрывает демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать Россию политически». В частности, замминистра иностранных дел Александр Грушко указывал на то, что массовая высылка российских дипломатов из стран Европы — заранее спланированная кампания, которая наносит ощутимый ущерб двусторонним отношениям.

Помимо этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что высылка российских дипломатов — недальновидный шаг, который неминуемо приведет к ответным мерам.

В последние месяцы Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие.