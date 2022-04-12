Спецоперация в Донбассе и антироссийские санкции. Главное

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса. На этом фоне многие страны начали вводить в отношении Москвы беспрецедентные санкции.

Главное о спецоперации и событиях вокруг нее на 12 апреля — в материале «Известий».

Ход спецоперации

В ходе спецоперации в ночь на 12 апреля оперативно-тактическая авиациия ВКС России поразила 32 военных объекта Украины. Так, в районе Новомихайловки был ликвидирован зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», около Золотаревки — радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, а также один командный пункт и 18 районов сосредоточения украинской боевой техники.

Помимо этого, средства противовоздушной обороны РФ сбили два украинских беспилотника в районах населенных пунктов Бердянск и Мелитополь.

Как сообщили в Минобороны РФ, фрегат Черноморского флота уничтожил украинский беспилотник «Байрактар» у побережья Крыма. По данным ведомства, БПЛА осуществлял разведку действий кораблей ЧФ, береговых и наземных позиций боевой техники ВС РФ на полуострове и южной части Украины.

Продолжаются боевые действия и в Мариуполе. По словам официального представителя Минобороны России, генерал-майора Игоря Конашенкова, военные РФ сорвали попытку украинских националистов вырваться из города в северном направлении. В ходе боя было уничтожено три украинских танка, семь автомобилей, пять боевых машин пехоты и до 50 солдат ВСУ.

Российский лидер, в свою очередь, заявил, что спецоперация идет по плану, и выразил признательность российским военным.

Вместе с тем стало известно, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна полностью прекратить свою деятельность в ДНР до 30 апреля. Как пояснила глава МИД республики Наталья Никонорова, ее деятельность не должна продолжаться, поскольку и политическая реальность изменилась — Минские соглашения неактуальны, а Москва признала независимость ДНР.

Однако на этом фоне наращивается присутствие Североатлантического альянса на Украине. Так, появилась информация, что в Одессе начала работать секретная мониторинговая группа НАТО. По данным источника «РИА Новости», в ее состав входят сотрудники румынской частной военной компании (ЧВК) Nordstarsupport Group, их задача — наблюдение за кораблями ВС РФ в Черном море.

Помимо этого, не утихают и обсуждения ситуации в Буче. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, произошедшее является спецоперацией Великобритании. Он добавил, что Минск и Москва «раскрыли эту гадкую, мерзкую позицию Запада». Лукашенко также передал Путину документы, подтверждающие, что произошедшее в Буче является фейком.

Санкции Запада и ответ России

На фоне спецоперации продолжается санкционное давление на РФ. О новых рестрикциях объявила Япония, утвердив дополнительные ограничения против 398 человек и 28 организаций из России. Ограничениям, в частности, подверглись депутаты Госдумы. Кроме того, Токио утвердил заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая. Также с этой даты новые инвестиции в РФ можно будет осуществлять только по особым разрешениям.

Как рассказал «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, таким образом власти Японии пытаются продемонстрировать свою лояльность Соединенным Штатам.

Однако введенные против России санкции сказываются и на западных странах. Так, стало известно, что самое крупное хранилище Gazprom Germania в Германии заполнено менее чем на 1%. По словам главы Федерального сетевого агентства ФРГ Клауса Мюллера, ситуация близка к критической и ее надо срочно исправлять.

Он также добавил, что в случае прекращения поставок газа из России запасов топлива в ФРГ хватит до конца лета или начала осени.

На этом фоне министерство по делам экономики и защиты климата Германии подготовило поправки в закон об энергетической безопасности, которые в том числе предусматривают внешнее управление и национализацию энергетических компаний.

Россия, в свою очередь, уверенно противостоит санкциям коллективного Запада. 12 апреля премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о том, что правительство РФ утвердило дополнительные меры по повышению устойчивости российской экономики на фоне западных рестрикций.

Кроме того, в Госдуму внесен законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, объявившими об уходе с российского рынка. Согласно документу, оно может быть назначено по решению суда в отношении организаций, которые имеют существенное значение для обеспечения стабильности экономики и гражданского оборота и в которых иностранные лица прямо или косвенно владеют более 25% акций.

Законопроект устанавливает критерии, которые говорят о существенном значении организации для российской экономики. В их числе производство товаров первой необходимости, естественных монополий. Также речь идет об организациях, являющихся единственными производителями определенных видов продукции.

Автор соответствующего законопроекта, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с «Известиями» обратил внимание на то, что законопроектом сохранятся возможность для иностранного бизнеса восстановить свою деятельность на территории РФ.

Переговоры между РФ и Украиной

Вместе с тем российско-украинский переговорный процесс идет медленно. Как отметил президент России, Украина отошла от стамбульских договоренностей, о чем ему уже доложили. Кроме того, он добавил, что всё «вернулось в тупиковую ситуацию».

Представитель украинской делегации Михаил Подоляк также признал, что диалог между Москвой и Киевом идет очень тяжело.

Переговоры между Москвой и Киевом стартовали в очном формате 28 февраля в Гомельской области. Затем представители сторон встретились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. По итогам третьего этапа переговоров глава российской делегации Владимир Мединский отмечал, что подписать какие-либо документы не удалось. Однако во время одной из встреч дипломаты договорились об организации гуманитарных коридоров. Затем переговоры продолжались по видеосвязи.

При этом во время четвертого раунда, который прошел 29 марта в турецком Стамбуле, Москва наконец получила письменные предложения от Киева, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. С тех пор очных встреч между делегациями больше не проводилось.