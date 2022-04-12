Правительство РФ утвердило новые меры поддержки экономики в условиях санкций

Правительство РФ утвердило дополнительные меры по повышению устойчивости российской экономики на фоне санкций. Об этом 12 апреля сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума профильной комиссии кабмина.

«Правительство продолжает работу по повышению устойчивости нашей экономики в условиях санкций. Утвержден дополнительный перечень мер, которые включены в план первоочередных действий», — сказал он.

10 апреля президент РФ Владимир Путин поручил комиссии государственного Совета РФ совместно с правительством до 1 июля подготовить доклад по стабилизации социально-экономической ситуации в регионах.

7 апреля Мишустин рассказал о мерах правительства по поддержке экономики и россиян в условиях санкций. В частности, он заявил, что соцвыплаты и пенсии будут проиндексированы. Кроме того, вырастут размер оплаты труда и величина прожиточного минимума.

5 апреля в правительстве РФ подготовили еще один пакет по поддержке экономики России. До этого, 15 марта, кабмин презентовал программу антикризисных мер, на реализацию которой планируется выделить не менее 1 трлн рублей. Инициативы направлены на сохранение занятости и поддержку предприятий, попавших в сложную ситуацию. Предусмотрены поддержка малого бизнеса для снижения ограничений в работе российских предпринимателей.

Новые санкции против России были введены рядом стран, после того как 24 февраля президент РФ объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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