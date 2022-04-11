Путин дал поручение по стабилизации социально-экономического положения регионов

Президент РФ Владимир Путин поручил комиссии государственного Совета РФ совместно с правительством до 1 июля подготовить доклад по стабилизации социально-экономической ситуации в регионах страны. Об этом 10 апреля сообщает пресс-службе Кремля.

«Поручил <...> проанализировать проблемы социально-экономического развития субъектов РФ и при необходимости принять решения, направленные на стабилизацию в субъектах РФ ситуации, складывающейся в экономике и социальной сфере», — говорится в поручении.

Ответственными назначены мэр Москвы Сергей Собянин и премьер-министр Михаил Мишустин.

В этот же день ранее первый заместитель главы Минэкономразвития Илья Торосов заявил в беседе с «Известиями», что российская экономика сможет вернуться к уровню конца 2021-го уже через год.

16 марта Путин подписал указ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации» для наделения глав регионов дополнительными полномочиями. Глава государства призвал руководство регионов принять «исчерпывающие меры» по обеспечению социально-экономической стабильности.

Путин также поручил правительству и властям российских регионов сконцентрировать силы на повышение минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума населения.

Кроме того, в России с 1 апреля планово проиндексировали социальные пенсии на 8,6%. Повышение коснулось 4 млн человек — это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.