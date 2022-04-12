Российский фрегат уничтожил украинский беспилотник у побережья Крыма

Российский фрегат уничтожил украинский беспилотник «Байрактар» у побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ 12 апреля.

«Экипаж фрегата Черноморского флота (ЧФ) у западного побережья Крымского полуострова уничтожил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа «Байрактар», произведя пуск двух ракет корабельным зенитным ракетным комплексом «Штиль», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, беспилотник осуществлял разведку действий кораблей ЧФ, береговых и наземных позиций боевой техники ВС РФ в Крыму и южной части Украины.

Накануне в Минобороны сообщили об уничтожении в Донецкой области базового лагеря украинской неонацистской террористической организации «Правый сектор» (запрещена в РФ). Удар был нанесен высокоточными ракетами воздушного базирования.

Кроме того, российские военные в районе Селидово уничтожили украинскую пусковую установку ракет «Точка-У», замаскированные вооружения и до 40 националистов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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