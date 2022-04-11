ВС РФ уничтожили базовый лагерь «Правого сектора» в Донецкой области

В Донецкой области уничтожен базовый лагерь украинской неонацистской террористической организации «Правый сектор» (запрещена в РФ). Об этом сообщил в понедельник, 11 апреля, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Новогродовка Донецкой области уничтожен базовый лагерь нацистов террористической организации «Правый сектор», — сказал Конашенков на брифинге.

Он уточнил, что удар был нанесен высокоточными ракетами воздушного базирования.

В этот же день в Минобороны сообщили о ликвидации одного из лидеров «Правого сектора» Тараса Бобанича, который состоял в организации с ноября 2013 года. С 2019 года он занимал должность заместителя командира по вопросам деятельности резервных подразделений. До этого — был лидером львовской неонацистской группировки.

С 2014 года Бобанич участвовал в карательной операции в Донбассе. По данным Минобороны, он лично отдавал приказы на артиллерийские обстрелы жилых кварталов Донецка и Луганска, а также виновен в сотнях смертей мирных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).

В начале марта одного из участников «Правого сектора» задержали в Ростовской области. В ходе обысков по месту жительства у подозреваемого обнаружили и изъяли предметы, указывающие на его участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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