ВС РФ уничтожили украинскую пусковую установку «Точек-У»

Российские военные в районе Селидово уничтожили украинскую пусковую установку ракет «Точка-У», замаскированные вооружения и до 40 националистов, сообщили 11 апреля в Минобороны РФ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 130 самолетов, 99 вертолетов, 243 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 441 беспилотный летательный аппарат, 2132 танка и других боевых бронированных машин, 241 установка реактивных систем залпового огня, 913 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2028 единиц специальной военной автомобильной техники.

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