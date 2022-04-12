Источник сообщил о начале работы группы НАТО в Одессе

Секретная мониторинговая группа НАТО начала работать в Одессе. Об этом 12 апреля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в российских силовых ведомствах.

По данным собеседника агентства, в состав группы входят сотрудники румынской частной военной компании (ЧВК) Nordstarsupport Group, их задача — наблюдение за кораблями ВС РФ в Черном море.

«В одном из пригородов Одессы действует секретная база мониторинговой группы НАТО с оборудованием, которое позволяет осуществлять определение точных координат любого корабля в акватории Черного моря в радиусе до 200 км. Главными специалистами являются сотрудники румынской ЧВК Nordstarsupport Group», — заявил он.

По словам источника, цель пребывания группы в этом месте состоит в том, чтобы «не допустить высадки российского десанта в Одесской области, а также выдавать местонахождения российских военных кораблей для наведения украинских противокорабельных ракет «Нептун».

9 апреля Минобороны РФ заявило о перехвате российскими военными в Мариуполе радиопереговоров иностранных наемников на нескольких европейских языках.

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8 апреля в оборонном ведомстве рассказали, что российские военные высокоточными ракетами берегового комплекса «Бастион» северо-восточнее Одессы уничтожили центр сбора и подготовки иностранных наемников.

7 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Вашингтон и его страны-союзники контролируют киевский режим и толкают президента Украины Владимира Зеленского на продолжение боевых действий.

23 марта генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не считает себя частью конфликта на Украине и не собирается направлять туда силы. До этого, 20 марта, Столтенберг заявил, что альянс поддерживает Украину. В то же время он назвал чрезвычайно важным недопущение перерастания текущего конфликта в полномасштабную войну между НАТО и Россией.

24 марта Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. В Москве заявляли, что целями операции являются денацификация и демилитаризация Украины для обеспечения безопасности России. При этом РФ не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре вооруженных сил страны.

Обстановка в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Луганская и Донецкая народные республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

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