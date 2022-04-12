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Подоляк прокомментировал слова Путина о «тупиковой ситуации» в переговорах

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Переговоры между Москвой и Киевом идут очень тяжело, рассказал украинским СМИ представитель делегации Украины Михаил Подоляк. Так он 12 апреля прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о «тупиковой ситуации», в которой находятся две страны.

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«Переговоры проходят крайне тяжело. Онлайн в рабочих подгруппах. Но проходят. Понятно, что эмоциональный фон сегодня в переговорном процессе тяжелый. Понятно, что украинская делегация работает исключительно в рамках, являющихся проукраинскими и прозрачными. Понятно также, что российская сторона придерживается своей традиционной тактики публичного давления на переговорный процесс, в том числе за счет определенных публичных заявлений», — сказал он.

Ранее сегодня российский лидер сообщил, что ему доложили о новом изменении в позиции Киева на переговорах в понедельник. По его словам, Украина отошла от стамбульских договоренностей и переговоры с ней вернулись в тупиковую ситуацию. Также Путин отметил, что для дальнейших контактов в рамках переговорного процесса лучше всего подходит площадка в Белоруссии.

На прошлой неделе, 8 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры России и Украины идут непросто, Киев отошел от стамбульских соглашений, но Москва будет добиваться того, чтобы цели контактов достигались.

Четвертый очный раунд российско-украинских переговоров прошел в Стамбуле 29 марта. Они длились около трех часов. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, Москва получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Ранее очные встречи состоялись в Белоруссии: 28 февраля в Гомельской области и 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После личных встреч переговорный процесс продолжился в видеоформате

В середине февраля из-за ухудшения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ, а 24 февраля объявил о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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