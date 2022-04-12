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Крупнейшее газовое хранилище в Германии заполнено менее чем на 1%

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Самое крупное хранилище Gazprom Germania в Германии заполнено менее чем на 1%. Об этом 12 апреля глава Федерального сетевого агентства Германии (регулятора ФРГ — ред.) Клаус Мюллер в интервью газете Handelsblatt.

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По его словам, ситуация близка к критической, ее надо срочно исправлять. Вопрос будет обсуждаться в руководством Gazprom Germania.

«Мы видим, что хранилище в Редене заполнено менее, чем на 1%. Это очень близко к техническому уровню», — отметил он.

Ранее в этот день он заявил, что в Германии в случае прекращения поставок газа из России хватит этого топлива до конца лета или начала осени. Он напомнил, что в ФРГ действует план на случай прекращения поставок российских энергоносителей.

8 апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что страна продолжает сокращать зависимость от поставок российских энергоресурсов. В тот же день Евросоюз принял пятый блок санкций против РФ. Среди новых ограничений значатся запрет на импорт энергоресурсов из России, эмбарго на поставку вооружения в страну, запрет на экспорт в РФ и другие ограничения.

В тот же день регулятор ФРГ заявил, что непрерывность работы Gazprom Germania Gmbh необходима для энергетической безопасности Германии. 4 апреля министерство экономики ФРГ временно передало компанию Gazprom Germania под попечительское управление германского Федерального сетевого агентства. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил тогда, что попечительское управление до 30 сентября будет осуществлять Федеральное сетевое агентство. При этом он отметил, что это временная регулировка.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. По его словам, покупатели газа должны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет вестись оплата газа. После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, канцлер ФРГ сказал, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится только в евро и долларах.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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