Прямой эфир
Мир
Лукашенко заявил о прощании России и Белоруссии с Западом
Мир
В Германии предложили выдворить украинского посла
Экономика
Минфин опроверг объявление дефолта по евробондам
Экономика
Путин указал на провал блицкрига недоброжелателей против экономики РФ
Общество
Райкин подтвердил увольнение с поста худрука Театральной школы
Общество
Умер олимпийский чемпион по хоккею Сергей Яшин
Мир
Лукашенко заявил о новой попытке Запада уничтожить Россию
Мир
Крупнейшее газовое хранилище в Германии заполнено менее чем на 1%
Мир
Путин заявил об отсутствии у России выбора в ситуации с Украиной
Мир
В США возникла нехватка детских смесей
Мир
Путин назвал белорусскую площадку подходящей для переговоров России и Украины
Сюжет:

Путин выразил признательность задействованным в спецоперации военным РФ

Путин: сроки завершения спецоперации в Донбассе зависят от интенсивности боевых действий
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин выразил признательность российским военным, участвующим в специальной операции по защите Донбасса.

«Прежде всего я хотел бы выразить слова благодарности российским солдатам и офицерам, воинам России за тот героизм, мужество, которое они проявляют в деле служения нашему Отечеству. А это именно так и есть. Выполняя сложные опасные задачи в Донбассе, на Украине, наши военнослужащие защищают интересы России, защищают Россию», — сказал он 12 апреля на пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, которые прошли на площадке космодрома Восточный в Амурской области.

По словам президента РФ, спецоперация идет по плану, а сроки ее завершения зависят от интенсивности боевых действий.

«Я часто слышу вопросы, а можно ли побыстрее? Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий, а интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями. Наша задача — достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери. И мы будем действовать ритмично, спокойно, по плану, который изначально был предложен Генеральным штабом», — пояснил Путин.

Он подчеркнул, что скрывать от общественности ничего не нужно.

Освобождение: люди рассказывают родным о том, что живы
Как помогают найти пропавших на Украине родных — в спецпроекте «Известий»

«Я внимательно смотрю за дискуссиями, которые происходят в нашем обществе, за границей. Мы ничего не должны закрывать от общественности, ничего не скрывать, но должны освещать эту работу, боевую работу объективно», — добавил российский лидер.

Также президент РФ заявил, что происходящее на Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было.

Ранее в этот день Путин и Лукашенко ознакомились с ходом строительства космодрома Восточный и провели там двустороннюю встречу.

До этого, 22 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что с самого начала никто не думал, что спецоперация займет пару дней. Представитель Кремля также сказал, что она проходит строго в соответствии с планами и целями, которые были установлены заранее.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022