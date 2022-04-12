Путин выразил признательность задействованным в спецоперации военным РФ

Президент РФ Владимир Путин выразил признательность российским военным, участвующим в специальной операции по защите Донбасса.

«Прежде всего я хотел бы выразить слова благодарности российским солдатам и офицерам, воинам России за тот героизм, мужество, которое они проявляют в деле служения нашему Отечеству. А это именно так и есть. Выполняя сложные опасные задачи в Донбассе, на Украине, наши военнослужащие защищают интересы России, защищают Россию», — сказал он 12 апреля на пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, которые прошли на площадке космодрома Восточный в Амурской области.

По словам президента РФ, спецоперация идет по плану, а сроки ее завершения зависят от интенсивности боевых действий.

«Я часто слышу вопросы, а можно ли побыстрее? Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий, а интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями. Наша задача — достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери. И мы будем действовать ритмично, спокойно, по плану, который изначально был предложен Генеральным штабом», — пояснил Путин.

Он подчеркнул, что скрывать от общественности ничего не нужно.

«Я внимательно смотрю за дискуссиями, которые происходят в нашем обществе, за границей. Мы ничего не должны закрывать от общественности, ничего не скрывать, но должны освещать эту работу, боевую работу объективно», — добавил российский лидер.

Также президент РФ заявил, что происходящее на Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было.

Ранее в этот день Путин и Лукашенко ознакомились с ходом строительства космодрома Восточный и провели там двустороннюю встречу.

До этого, 22 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что с самого начала никто не думал, что спецоперация займет пару дней. Представитель Кремля также сказал, что она проходит строго в соответствии с планами и целями, которые были установлены заранее.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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