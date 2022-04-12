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В ФРГ оценили запасы газа в случае прекращения поставок из России

Регулятор ФРГ: запасов газа в Германии в случае прекращения поставок из России хватит до начала осени
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Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер 12 апреля заявил, что в случае прекращения поставок газа из России запасов топлива в ФРГ хватит до конца лета или начала осени.

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Основными направлениями могут стать Китай и Турция

«В настоящее время у нас достаточно газа до конца лета или начала осени. Но я делаю все возможное, чтобы такая ситуация вообще не возникла», — сказал Мюллер в интервью газете Zeit.

10 апреля директор Института немецкой экономики в Кельне Михаэль Хютер заявил, что резкий отказ от российского газа спровоцировал бы простой значительной части производства в Германии, а также увеличение числа безработных. По его мнению, ФРГ будет зависеть от российского газа как минимум еще два года.

8 апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что страна продолжает сокращать зависимость от поставок российских энергоресурсов. В тот же день Евросоюз принял пятый блок санкций против РФ. Среди новых ограничений значатся запрет на импорт энергоресурсов из России, эмбарго на поставку вооружения в страну, запрет на экспорт в РФ и др.

6 апреля издание Focus сообщило, что жители Германии все чаще сталкиваются с трудностями из-за роста цен на энергоносители. Подчеркивалось, что затраты на электроэнергию для предприятий выросли почти на 70% по сравнению с прошлым годом, а цены на уголь, древесину, удобрения и пшеницу поднялись более чем на 20–25%.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. По его словам, покупатели газа должны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет вестись оплата газа. После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, канцлер ФРГ сказал, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится только в евро и долларах.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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