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Канцлер ФРГ выразил надежду на отказ от нефти из РФ до конца 2022 года

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Германия продолжает сокращать зависимость от поставок российских энергоресурсов. Об этом в пятницу, 8 апреля, заявил на пресс-конференции в Лондоне канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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«Мы активно работаем над тем, чтобы стать независимыми от [российской] нефти <…> Надеюсь, что мы в течение года этого добьемся», — заявил Шольц.

Ранее в этот же день Евросоюз принял пятый блок санкций против России. Среди новых ограничений значатся: запрет на импорт энергоресурсов из России, эмбарго на поставку вооружения в страну, запрет на экспорт в РФ и др.

4 апреля глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг отметила, что в случае эмбарго на поставку нефти и газа из России экономика Германии и Европы в целом может впасть в нарастающую рецессию и в конечном итоге рухнуть. Он добавил, что ориентированная на экспорт немецкая экономика находится в относительной зависимости от энергоносителей РФ, но правительство ФРГ после начала спецоперации РФ на Украине предпринимает все усилия для того, чтобы изменить курс.

В тот же день руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников заявил, что возможный запрет на закупку российской нефти может привести к росту цен на нее до $150 за баррель. По его словам, в наибольшей степени от поставок российской нефти зависят Германия и страны Центральной и Восточной Европы, от нефтепродуктов — Финляндия и страны Прибалтики.

2 апреля министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек предрек смерть процветанию ФРГ в случае эмбарго на поставки энергоносителей из России. По его словам, в Германии отсутствует инфраструктура для импорта газа и нефти другими способами.

Западные страны начали вводить антироссийские санкции после того, как 24 февраля Российская Федерация начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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