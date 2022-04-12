Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника

Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе два украинских беспилотника в районах населенных пунктов Бердянск и Мелитополь. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Бердянск и Мелитополь. В течение ночи высокоточными ракетами воздушного и морского базирования были уничтожены склад боеприпасов и защищенный ангар с украинской авиационной техникой на военном аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Гавриловка Киевской области», — рассказал Конашенков.

Генерал-майор отметил, что всего за ночь оперативно-тактической авиацией Воздушно-космических сил России были поражены 32 военных объекта Украины. Так, в районе Новомихайловки ликвидирован зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», в районе Золотаревки радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, один командный пункт и 18 районов сосредоточения украинской боевой техники.

Всего, по словам представителя российского оборонного ведомства, с начала проведения спецоперации у Вооруженных сил Украины уничтожены 130 самолетов, 99 вертолетов, 244 зенитных ракетных комплекса, 443 беспилотных летательных аппарата, 2139 танков и других боевых бронированных машин, 241 установка реактивных систем залпового огня, 917 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2046 единиц специальной военной автомобильной техники.

9 апреля в Минобороны РФ показали кадры уничтожения склада с боеприпасами ВСУ, который был замаскирован. Склад был обнаружен расчетом беспилотного летательного аппарата, после чего по нему нанесли удар высокоточным ракетным вооружением.

8 апреля представитель оборонного ведомства также рассказал, что ВС России ликвидировали крупный склад с ракетно-артиллерийскими вооружениями украинских войск в районе населенного пункта Нимировское Одесской области.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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