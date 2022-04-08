МО рассказало об уничтожении украинского склада вооружений под Одессой

Вооруженные силы России ликвидировали высокоточными ударами ракет крупный склад с ракетно-артиллерийскими вооружениями украинских войск в районе населенного пункта Нимировское Одесской области. Об этом в пятницу, 8 апреля, рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

«Также была уничтожена авиационная техника украинских вооруженных сил на военном аэродроме Канатово в Кировоградской области», — добавил он.

Конашенков рассказал, что за день воздушно-космическими силами России было поражено 54 военных объекта Украины.

«Среди них: пункт управления, два склада горючего, полевой склад боеприпасов, две установки реактивных систем залпового огня, а также 45 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники», — рассказал генерал-майор.

Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны в районе Новомихайловки был сбит в воздухе украинский самолет Су-27.

Всего, по словам Конашенкова, с начала проведения спецоперации по защите мирных жителей Донбасса уничтожены: 126 самолетов, 421 беспилотный летательный аппарат, 2024 танка и других боевых бронированных машин, 225 установок реактивных систем залпового огня, 876 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1923 единицы специальной военной автомобильной техники.

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