Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения склада с боеприпасами ВСУ

Министерство обороны РФ 9 апреля показало кадры обнаружения и уничтожения склада с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ), который был замаскирован.

Склад был обнаружен расчетом беспилотного летательного аппарата, после чего по нему нанесли удар высокоточным ракетным вооружением.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские высокоточные ракеты воздушного базирования в течение минувшей ночи уничтожили крупный склад боеприпасов украинских вооруженных сил в районе Новомосковска Днепропетровской области. Всего за прошедшую ночь оперативно-тактическая авиация ВКС России и ракетные войска России поразили 85 военных объектов Украины.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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