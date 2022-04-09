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Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения склада с боеприпасами ВСУ

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Министерство обороны РФ 9 апреля показало кадры обнаружения и уничтожения склада с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ), который был замаскирован.

Склад был обнаружен расчетом беспилотного летательного аппарата, после чего по нему нанесли удар высокоточным ракетным вооружением.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские высокоточные ракеты воздушного базирования в течение минувшей ночи уничтожили крупный склад боеприпасов украинских вооруженных сил в районе Новомосковска Днепропетровской области. Всего за прошедшую ночь оперативно-тактическая авиация ВКС России и ракетные войска России поразили 85 военных объектов Украины.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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