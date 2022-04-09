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В Днепропетровской области ракетными ударами уничтожен склад боеприпасов ВСУ

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Российские высокоточные ракеты воздушного базирования в течение минувшей ночи уничтожили крупный склад боеприпасов украинских вооруженных сил в районе Новомосковска Днепропетровской области. Об этом сообщил на брифинге 9 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также он отметил, что в Полтавской области на военном аэродроме Миргород в ходе воздушной разведки были выявлены и уничтожены принадлежащие Воздушным силам Украины истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8, а кроме того — склад с авиационными средствами поражения.

Спецоперация в Донбассе 9 апреля. Текстовая трансляция
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«Российскими средствами противовоздушной обороны сбито в воздухе четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Белогорка, Красногоровка и Крутая Балка. Оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 85 военных объектов Украины», — добавил Конашенков.

В Минобороны РФ подытожили, что за прошедшую ночь оперативно-тактическая авиация ВКС России и ракетные войска России поразили 85 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, три установки реактивных систем залпового огня, четыре самоходных артиллерийских орудия, полевой склад боеприпасов с пунктом боепитания, два склада материально-технического обеспечения, а также четыре опорных пункта и района сосредоточения украинской боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 127 самолетов, 98 вертолетов, 425 беспилотных летательных аппаратов, 2031 танк и другие боевые бронированные машины, 228 установок реактивных систем залпового огня, 880 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1932 единицы специальной военной автомобильной техники.

Также 9 апреля Министерство обороны России опубликовало кадры боевых вылетов истребителей Су-30СМ и Су-35, уничтоживших средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках спецоперации по защите Донбасса.

Ранее в этот день Минобороны РФ показало, как военнослужащие российских инженерных войск работают в Харьковской области. Так, по просьбам местных жителей они обезвреживают на территории сельскохозяйственных угодий и населенных пунктов неразорвавшиеся снаряды, которые там остались после обстрела ВСУ и формирований украинских радикалов.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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